Белосалік спрей (Belosalik spray)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 235 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
453,44
Економія при броні: -20,61 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
629,61
Економія при броні: -68,51 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
464,72
Економія при броні: -28,91 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
637,66
Економія при броні: -76,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
467,68
Економія при броні: -28,88 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
639,48
Економія при броні: -38,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
457,70
Економія при броні: -44,30 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
647,60
Економія при броні: -71,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
439,90
Економія при броні: -26,50 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
646,80
Економія при броні: -70,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
641,87
Економія при броні: -80,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
456,24
Економія при броні: -26,40 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
645,28
Економія при броні: -71,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
452,60 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
629,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
463,44
Економія при броні: -25,65 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
638,31
Економія при броні: -77,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
455,61
Економія при броні: -26,76 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
635,32
Економія при броні: -74,03 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
678,41
Економія при броні: -95,82 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
452,60 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
665,26
Економія при броні: -123,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
467,02
Економія при броні: -32,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
647,34
Економія при броні: -69,92 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо