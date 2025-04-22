Белосалік спрей (Belosalik spray)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
428,50
Економія при броні: -7,30 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
456,80
Економія при броні: -35,60 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
449,30
Економія при броні: -28,10 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
714,66
Економія при броні: -139,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
450,60
Економія при броні: -29,40 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
464,34
Економія при броні: -30,52 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
673,09
Економія при броні: -41,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
431,00
Економія при броні: -9,80 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
476,65
Економія при броні: -24,92 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
657,24
Економія при броні: -100,78 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
479,50
Економія при броні: -58,30 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
605,70
Економія при броні: -14,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
665,73
Економія при броні: -109,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
439,20
Економія при броні: -18,00 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
634,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 50 мл №1
Белупо
453,66
Економія при броні: -19,84 грн
Белосалік лосьйон розчин нашкірний флакон 100 мл №1
Белупо
654,47
Економія при броні: -77,74 грн