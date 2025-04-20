Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,46
Економія при броні: -36,46 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,46
Економія при броні: -28,46 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,46
Економія при броні: -28,46 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,46
Економія при броні: -28,46 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,46
Економія при броні: -28,46 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А
4.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,46
Економія при броні: -28,46 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,46
Економія при броні: -28,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,45
Економія при броні: -36,45 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 228
5.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,46
Економія при броні: -36,46 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
8.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,46
Економія при броні: -28,46 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
9.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,46
Економія при броні: -28,46 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 16
9.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,46
Економія при броні: -28,46 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
10.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,46
Економія при броні: -28,46 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
10.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,46
Економія при броні: -28,46 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
11.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,46
Економія при броні: -28,46 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,46
Економія при броні: -35,46 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Солоне, вул. Героїв України, -
45.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
711,73
Економія при броні: -27,14 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
61.6 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
731,55
Економія при броні: -46,90 грн