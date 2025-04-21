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Сельтавір (Seltavir)
Сельтавір (Seltavir)
Вінниця
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Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Савіцького Юрія, 12/3
65.5 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
668,30
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Романківці, вул. Республіканська, 25
125.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
618,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вашківці, вул. Грушевського Михайла, 12
135.5 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні:
-11,10 грн
675,30
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Балта, вул. Любомирська, 179
166.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
668,59
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Голованівськ, вул. Ринкова, 9
172.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
670,54
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 5
184.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
669,82
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1
184.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
668,51
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
187.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
667,71
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Польова, 19
190.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
667,29
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 16/3
195.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
666,74
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Криве Озеро, вул. Кобзаря, 14-Б
197.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
668,98
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Первомайськ, вул. Варварівська, 1
217.5 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
667,10
грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Смоліне, вул. Козакова, 18-Д
217.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
670,61
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
218.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
666,66
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Гагаріна Юрія, 29/9
218.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
670,89
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременець, вул. Дубенська, 128
222.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
671,39
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременець, вул. Петлюри Симона, 4-В
223.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
666,52
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременець, вул. Захисників України, 51/1
223.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
670,01
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 65
232.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
661,34
Економія при броні:
-0,82 грн
660,52
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Золотий Потік, вул. Дружби, 3-А
232.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
590,50
грн
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