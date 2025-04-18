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Сельтавір (Seltavir)
Сельтавір (Seltavir)
Одеса
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Відчиняється о 07:00
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
81.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
666,57
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Соборна, 8-А
94.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
671,68
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
109.5 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
672,49
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Привольна, 160
116.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
671,96
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
118.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
667,90
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полігон, вул. Поштова, 1-Б
122.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
667,49
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
670,35
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
129.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
668,27
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
130.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
669,43
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 3
153.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
671,23
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/1
153.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
668,80
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Болград, вул. Ізмаїльська, 61-А
182.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
667,04
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 16/3
186.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
666,74
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Голованівськ, вул. Ринкова, 9
212.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
670,54
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Олександрівка, вул. Братська, 4
218.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
656,60
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
229.6 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
667,96
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Смоліне, вул. Козакова, 18-Д
239.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
670,61
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
250.5 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
656,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 5-А
251.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
656,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
256.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
726,27
Економія при броні:
-41,31 грн
684,96
грн
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