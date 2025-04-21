Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Миколаїв
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Привольна, 160
7.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
8.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полігон, вул. Поштова, 1-Б
11.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Доброслав, вул. Центральна, 58
79.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
86.6 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
86.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Олександрівка, вул. Братська, 4
108.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/1
115.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 3
115.5 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
116.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
121.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
127.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 5-А
143.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
144.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 6
145.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Первомайськ, вул. Гагаріна Юрія, 29/9
148.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 9-В
149.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
149.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
717,56
Економія при броні: -43,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
149.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн