Київ
Сельтавір (Seltavir)

Сельтавір (Seltavir)

Львів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 5-А
78.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
672,43
Економія при броні: -8,49 грн
663,94 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
79.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
671,25
Економія при броні: -35,90 грн
635,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 48
113.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
675,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А
113.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
625,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 3
113.6 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
675,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
675,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
675,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 6
114.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
666,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Князя Василька, 1
114.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
671,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дорошенка Гетьмана, 22-Б
114.6 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
675,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Надвірнянська, 30
114.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
675,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Вірменська, 19
120.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
675,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Захисників України, 51/1
123.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
670,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Петлюри Симона, 4-В
124.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
666,52 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Дубенська, 128
125.6 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
671,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Солотвин, вул. Чорновола, 4-А
129.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
675,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 13
129.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
675,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
138.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
667,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 18
139.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
675,30 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотий Потік, вул. Дружби, 3-А
141.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
590,50 грн
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