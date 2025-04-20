Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Сельтавір (Seltavir)
Сельтавір (Seltavir)
Львів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 5-А
78.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
672,43
Економія при броні:
-8,49 грн
663,94
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
79.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
671,25
Економія при броні:
-35,90 грн
635,35
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 48
113.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні:
-11,10 грн
675,30
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А
113.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
625,10
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 3
113.6 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні:
-11,10 грн
675,30
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні:
-11,10 грн
675,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні:
-11,10 грн
675,30
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 6
114.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
666,96
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Князя Василька, 1
114.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
671,86
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дорошенка Гетьмана, 22-Б
114.6 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні:
-11,10 грн
675,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Надвірнянська, 30
114.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні:
-11,10 грн
675,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Вірменська, 19
120.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні:
-11,10 грн
675,30
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Захисників України, 51/1
123.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
670,01
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Петлюри Симона, 4-В
124.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
666,52
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Дубенська, 128
125.6 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
671,39
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Солотвин, вул. Чорновола, 4-А
129.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні:
-11,10 грн
675,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 13
129.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні:
-11,10 грн
675,30
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
138.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
667,70
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 18
139.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні:
-11,10 грн
675,30
грн
Забронювати
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золотий Потік, вул. Дружби, 3-А
141.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
590,50
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню