Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
4.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Алієвої З., 61
21.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гостомель, вул. Свято-Покровська, 86-Г
22.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 1
24.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
27.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Центральна, 268
46.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 188
89.6 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Драбів, вул. Центральна, 32
127.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Руська Поляна, вул. Шраменка, 49/1
151.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 222-А
154.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 3
166.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, вул. Прикордонників, 58-Б
181.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 5
182.6 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
719,96
Економія при броні: -35,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 38
182.6 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
706,99
Економія при броні: -22,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, вул. Монастирська, 72/1
183.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
741,00
Економія при броні: -34,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4-А
195.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
753,86
Економія при броні: -47,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайворон, вул. Київська, 4-Б
239.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс