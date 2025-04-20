Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,46
Економія при броні: -49,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
717,56
Економія при броні: -43,78 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
728,33
Економія при броні: -43,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
5.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
6.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
712,82
Економія при броні: -57,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 70-А
7.5 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
7.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
8.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
717,21
Економія при броні: -31,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Карбишева, 3-А
20.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 164
20.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
30.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс