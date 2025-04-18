Харків (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
723,41
Економія при броні: -50,05 грн
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні: -11,10 грн
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
736,48
Економія при броні: -63,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
733,25
Економія при броні: -36,72 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
747,39
Економія при броні: -62,89 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс