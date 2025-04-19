Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
733,40
Економія при броні: -48,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
6.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
6.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
708,91
Економія при броні: -24,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
7.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
717,49
Економія при броні: -32,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
718,17
Економія при броні: -33,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Соборна, 20
7.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
717,01
Економія при броні: -62,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
8.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
720,64
Економія при броні: -36,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
8.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
724,07
Економія при броні: -39,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
8.5 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
720,71
Економія при броні: -36,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
8.5 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
730,32
Економія при броні: -46,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
8.5 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
733,13
Економія при броні: -48,71 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Барки Василя, 6
8.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
726,27
Економія при броні: -41,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
8.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
8.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
723,25
Економія при броні: -87,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
9.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
723,59
Економія при броні: -38,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
9.5 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
727,78
Економія при броні: -43,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
9.5 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
724,83
Економія при броні: -40,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
9.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
706,58
Економія при броні: -21,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
13.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
710,97
Економія при броні: -26,32 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 19
5.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс