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Сельтавір (Seltavir)
Сельтавір (Seltavir)
Чернігів
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Аптека оптових цін
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Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
132.3 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
667,71
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ямпіль, вул. Спасо-Преображенська, 52
178.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
грн
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Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Драбів, вул. Центральна, 32
180.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
671,15
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4-А
187.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
748,42
Економія при броні:
-42,36 грн
706,06
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, вул. Прикордонників, 58-Б
202.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні:
-11,10 грн
675,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 5
203.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
709,80
Економія при броні:
-25,20 грн
684,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 38
203.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
715,22
Економія при броні:
-30,62 грн
684,60
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, вул. Монастирська, 72/1
204.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
729,84
Економія при броні:
-23,79 грн
706,05
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Руська Поляна, вул. Шраменка, 49/1
234.7 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
670,48
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 3
255.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
671,74
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Шишаки, вул. Осьмака Кирила, 57
262.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
686,40
Економія при броні:
-11,10 грн
675,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
281.0 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
666,42
Економія при броні:
-31,07 грн
635,35
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
285.4 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
728,67
Економія при броні:
-43,90 грн
684,77
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Диканька, вул. Незалежності, 8/1
295.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
670,18
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-Д
311.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
727,30
Економія при броні:
-42,31 грн
684,99
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
312.1 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
766,03
Економія при броні:
-46,89 грн
719,14
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 16
313.8 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
656,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
313.9 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
732,06
Економія при броні:
-35,53 грн
696,53
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
315.2 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
680,50
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Краснокутськ, вул. Миру, 141
315.6 км
Сельтавір капсули тверді 75 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
656,60
грн
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