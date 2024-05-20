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Аваналав® таблетки 100 мг блістер, №4 - Запоріжжя (586834) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеці
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
556,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
556,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
556,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
556,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
622,00
Економія: -89,00 грн
533,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
556,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
602,99
Економія: -71,40 грн
531,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
626,38
Економія: -64,68 грн
561,70 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
556,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
556,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
556,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
556,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
640,22
Економія: -50,21 грн
590,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
556,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
580,13 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
556,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
556,80 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
556,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
649,68
Економія: -88,87 грн
560,81 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
556,80 грн