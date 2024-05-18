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Аваналав® таблетки 100 мг блістер, №4 - Дніпро (Дніпропетровськ) (586834) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
556,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
631,35
Економія: -69,93 грн
561,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
556,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
606,57
Економія: -61,33 грн
545,24 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
597,35
Економія: -76,74 грн
520,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
556,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
556,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
646,77
Економія: -85,07 грн
561,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
556,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
611,84
Економія: -77,40 грн
534,44 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
556,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
608,93
Економія: -47,98 грн
560,95 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
556,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
655,50
Економія: -92,01 грн
563,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
612,67
Економія: -51,43 грн
561,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
556,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
616,84
Економія: -53,49 грн
563,35 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
556,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
586,07
Економія: -60,72 грн
525,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
601,99
Економія: -70,70 грн
531,29 грн