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Аваналав® таблетки 100 мг блістер, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (586833) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
232,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
232,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
276,80
Економія: -60,70 грн
216,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
357,50
Економія: -141,40 грн
216,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
232,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
247,06
Економія: -17,43 грн
229,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
232,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
232,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
245,44
Економія: -29,25 грн
216,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
206,64 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
276,80
Економія: -60,70 грн
216,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
267,76
Економія: -39,38 грн
228,38 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
250,62
Економія: -14,72 грн
235,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
232,50 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
246,37
Економія: -15,87 грн
230,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
232,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
232,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
259,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (1)
228,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
268,48
Економія: -37,74 грн
230,74 грн