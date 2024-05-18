Аваналав® таблетки 50 мг блістер, №4 - Дніпро (Дніпропетровськ) (586832) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 82 аптеках
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Дніпро, вул. Каменська, 40
Нє болєй
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Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Нє болєй
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Дніпро, вул. Робоча, 152
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Робоча, 67
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Бажаємо здоров'я
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
1 соціальна аптека
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Нє болєй
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Дніпро, вул. Робоча, 168
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека низьких цін
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Нє болєй
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
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Дніпро, вул. Робоча, 95
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Дніпро, вул. Робоча, 178
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
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Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Нє болєй
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Аптека копійка
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (26)
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Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Наявність на 2024-05-21 - 12:00