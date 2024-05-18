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Аваналав® таблетки 50 мг блістер, №4 - Дніпро (Дніпропетровськ) (586832) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
478,32
Економія: -55,69 грн
422,63 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
424,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
424,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
449,17
Економія: -60,51 грн
388,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
424,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
424,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
424,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
392,72 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
503,10
Економія: -108,80 грн
394,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
424,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (4)
475,85
Економія: -63,33 грн
412,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
424,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
468,16
Економія: -76,17 грн
391,99 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
448,31
Економія: -25,52 грн
422,79 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
450,00
Економія: -57,42 грн
392,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
424,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (2)
411,32 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
463,09
Економія: -40,44 грн
422,65 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
489,28
Економія: -66,63 грн
422,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (26)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
424,20 грн