Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломДезодорантиДезодорантиBABARIA ДЕЗОДОРАНТ З ОЛІЄЮ ОЛИВИЦіни в аптеках

BABARIA ДЕЗОДОРАНТ З ОЛІЄЮ ОЛИВИ роликовий 50 мл - Харків (721139) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
112,04 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
111,97 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
105,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
111,54 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
105,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
112,24 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
111,65 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
112,27 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
112,11 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (4)
111,79 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
111,64 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
112,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
111,30 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
105,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (2)
105,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (2)
105,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (2)
105,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
112,01 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
111,76 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (3)
105,00 грн