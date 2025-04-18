Гель-змазка Дюрекс ріал філ (Gel-lubricant Durex real feel)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 232 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
386,20
Економія при броні: -103,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
304,90
Економія при броні: -9,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
309,72
Економія при броні: -9,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited