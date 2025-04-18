Гель-змазка Дюрекс ріал філ (Gel-lubricant Durex real feel)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
6.6 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
7.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Біблика, 1-Б
9.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-В
12.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
13.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Мерефа, вул. Савченка, 2-Б
24.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Харківська, 127
35.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Чугуїв, вул. Торгова, 2
35.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
36.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Слобожанське, вул. Закори, 11
48.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-ЗМАЗКА DUREX REAL FEEL 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited