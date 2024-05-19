Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтиінші бинтиБИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT®Ціни в аптеках

БИНТ КОГЕЗИВНИЙ ФІКСУЮЧИЙ PEHA-HAFT® 12 см х 4 м, №1 - Харків (607863) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Біокон
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 81/1
Всього: упаковка (5)
152,40
Економія: -29,80 грн
122,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 11-В
Всього: упаковка (20)
152,40
Економія: -29,80 грн
122,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 24-А
Всього: упаковка (37)
139,80
Економія: -17,20 грн
122,60 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
125,00 грн
Альго-фарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
125,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом