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Now Foods Залізо капсули 36 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (826755) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
345,65
Економія: -17,65 грн
328,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
336,74
Економія: -9,84 грн
326,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2)
425,20
Економія: -105,20 грн
320,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
362,57
Економія: -29,99 грн
332,58 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
341,91
Економія: -23,79 грн
318,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
306,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
369,87
Економія: -51,75 грн
318,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (4)
353,77
Економія: -35,65 грн
318,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
310,56 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
355,80
Економія: -35,80 грн
320,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
365,94
Економія: -47,82 грн
318,12 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
351,65
Економія: -33,53 грн
318,12 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
334,72
Економія: -11,72 грн
323,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
302,96 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
331,39
Економія: -11,39 грн
320,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
306,55 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
363,71
Економія: -45,59 грн
318,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
357,40
Економія: -39,28 грн
318,12 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
346,28
Економія: -15,48 грн
330,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
361,77
Економія: -30,70 грн
331,07 грн