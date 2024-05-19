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Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №6 - Київ (501086) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
250,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
252,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
237,55 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
244,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
237,56 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
208,73
Економія: -8,80 грн
199,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: ампула (5)
252,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
94,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
253,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
120,00 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
261,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
250,50 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
237,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Всього: упаковка (1)
234,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
Всього: ампула (1)
253,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
Всього: упаковка (1)
224,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
250,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
Всього: ампула (5)
251,52 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
237,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
190,48 грн