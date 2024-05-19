Альфорт Декса I.B. розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл, №6 - Київ (501086) Лікарський препарат - ціни
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Аптекар
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Київ, вул. Жилянська, 69/71
Мед-сервіс
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
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Київ, вул. Полтавська, 10
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Київ, вул. Брюллова, 1-А
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Київ, вул. Татарська, 38-А
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
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Всього: ампула (5)
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Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
Аптека tas
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
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Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А