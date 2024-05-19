Бемфола розчин для ін'єкцій 150 МО картридж 0.25 мл, №1 - Київ (519731) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом
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