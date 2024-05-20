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HIPP ДИТЯЧА СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "COMBIOTIC" 4 JUNIOR 500 г, №1 - Запоріжжя (652049) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
499,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
492,18
Економія: -16,18 грн
476,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
487,66
Економія: -24,41 грн
463,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
499,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
499,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
499,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
499,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
489,72 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
499,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
485,49
Економія: -22,24 грн
463,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
479,65
Економія: -16,40 грн
463,25 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
499,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (3)
487,80
Економія: -24,55 грн
463,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
499,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
512,56
Економія: -26,44 грн
486,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
471,47
Економія: -24,45 грн
447,02 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
499,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
499,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
499,00 грн