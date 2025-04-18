Бальзам Живокост з бішофітом (Balm Comfrey with bishofite)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
41,64
Економія при броні: -5,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
41,29
Економія при броні: -1,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
41,65
Економія при броні: -1,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
40,88
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
42,37
Економія при броні: -2,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
47,67
Економія при броні: -2,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка