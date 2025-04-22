Бальзам Живокост з бішофітом (Balm Comfrey with bishofite)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
41,20
Економія при броні: -4,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
42,31
Економія при броні: -7,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
41,91
Економія при броні: -2,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
41,94
Економія при броні: -2,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
41,12
Економія при броні: -6,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
42,11
Економія при броні: -6,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
41,41
Економія при броні: -6,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" 50 мл №1
Ботаніка