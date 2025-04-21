Бальзам Вовче тіло з бджолиною отрутою (Balm Marsh cinquefoil with bee venom)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
39,16
Економія при броні: -2,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 39
4.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
39,42
Економія при броні: -2,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
4.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
4.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 19/3
4.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
4.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
5.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 130/7
7.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
8.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
39,36
Економія при броні: -2,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
8.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
40,19
Економія при броні: -2,38 грн