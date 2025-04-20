Бальзам Вовче тіло з бджолиною отрутою (Balm Marsh cinquefoil with bee venom)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
39,64
Економія при броні: -1,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
6.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Оцерклевича Віктора, 5
7.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Покровська, 26
7.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
7.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
39,17
Економія при броні: -1,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
39,83
Економія при броні: -2,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 30
11.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Ж
12.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
39,25
Економія при броні: -2,14 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Захисників Азовсталі, 8
13.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 47
13.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 93-А
20.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3
20.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 2-А
29.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка