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АЕвіт® Преміум капсули м'які блістер, №30 - Одеса (588252) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 307 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: блістер (1)
196,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
214,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), блістер (2)
212,64
Економія: -18,29 грн
194,35 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
237,72 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (2)
234,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
185,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
181,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
231,81
Економія: -61,64 грн
170,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
197,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
197,01
Економія: -27,02 грн
169,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
241,99
Економія: -61,30 грн
180,69 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
234,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: блістер (2)
197,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
186,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
182,40 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (4)
198,79
Економія: -18,59 грн
180,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
181,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4), блістер (1)
222,74
Економія: -52,75 грн
169,99 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
213,99
Економія: -33,30 грн
180,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (3)
213,60
Економія: -33,88 грн
179,72 грн