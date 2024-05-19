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АЕвіт® Преміум капсули м'які блістер, №30 - Львів (588252) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 320 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
193,75 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
233,38
Економія: -31,49 грн
201,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: блістер (2)
177,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
217,97
Економія: -45,83 грн
172,14 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
207,99
Економія: -27,30 грн
180,69 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
193,75 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
186,06 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
216,94 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
266,50
Економія: -81,90 грн
184,60 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
193,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
226,99
Економія: -46,30 грн
180,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
230,99
Економія: -50,30 грн
180,69 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: капсули м'які (20)
193,75 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (5), блістер (2)
188,77
Економія: -16,38 грн
172,39 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (5)
264,70
Економія: -80,10 грн
184,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (5), блістер (2)
222,86
Економія: -50,87 грн
171,99 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: капсули м'які (20)
193,75 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
203,99
Економія: -23,30 грн
180,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
247,99
Економія: -67,30 грн
180,69 грн