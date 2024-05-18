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АЕвіт® Преміум капсули м'які блістер, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (588252) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 301 аптеці
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (6), блістер (2)
227,30
Економія: -45,41 грн
181,89 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (8), блістер (2)
207,05
Економія: -25,16 грн
181,89 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: блістер (1)
217,40
Економія: -27,40 грн
190,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1), блістер (2)
264,70
Економія: -80,10 грн
184,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
230,41
Економія: -54,73 грн
175,68 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
227,80
Економія: -37,80 грн
190,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (2)
199,11 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
213,99
Економія: -33,39 грн
180,60 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1), блістер (1)
251,20
Економія: -61,20 грн
190,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (2)
260,50
Економія: -70,50 грн
190,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: блістер (2)
242,10
Економія: -52,10 грн
190,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2), блістер (1)
218,90
Економія: -44,87 грн
174,03 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (1), блістер (1)
240,40
Економія: -50,40 грн
190,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
197,22 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (10), блістер (3)
223,61
Економія: -49,15 грн
174,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1), блістер (2)
225,74
Економія: -51,30 грн
174,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
199,99
Економія: -19,39 грн
180,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2), блістер (1)
213,56
Економія: -39,53 грн
174,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 08 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
185,22 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
217,40
Економія: -27,40 грн
190,00 грн