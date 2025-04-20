Львів (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
251,82
Економія при броні: -15,32 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
485,77
Економія при броні: -66,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
248,65
Економія при броні: -34,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
484,30
Економія при броні: -55,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
487,80
Економія при броні: -58,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
493,13
Економія при броні: -82,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
499,10
Економія при броні: -69,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн