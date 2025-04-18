Київ (адресу не вказано)
Доступно в 453 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
554,90
Економія при броні: -123,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
502,70
Економія при броні: -70,80 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
0.9 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
492,10
Економія при броні: -75,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 2
1.4 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
481,66
Економія при броні: -85,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
487,90
Економія при броні: -56,00 грн
Здорова сім`я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коцюбинського Михайла, 8-А
1.6 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аллігат капсули блістер №30
Новатор Фарма
469,30 грн