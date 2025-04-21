Кальцій хелат (Calcium chelate)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
969,17
Економія при броні: -160,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
984,98
Економія при броні: -138,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
958,02
Економія при броні: -148,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
953,14
Економія при броні: -145,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
965,39
Економія при броні: -157,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
960,42
Економія при броні: -152,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
979,45
Економія при броні: -162,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
923,70
Економія при броні: -64,60 грн