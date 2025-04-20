Кальцій хелат (Calcium chelate)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
921,10
Економія при броні: -72,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
924,50
Економія при броні: -75,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
924,50
Економія при броні: -75,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
917,20
Економія при броні: -68,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
924,50
Економія при броні: -75,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
900,50
Економія при броні: -51,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
921,10
Економія при броні: -72,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
970,46
Економія при броні: -123,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
921,10
Економія при броні: -72,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
924,50
Економія при броні: -75,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
1.0 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія