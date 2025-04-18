Кальцій хелат (Calcium chelate)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 544 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
921,30
Економія при броні: -58,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
1129,00
Економія при броні: -291,45 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
992,90
Економія при броні: -55,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
986,31
Економія при броні: -166,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
918,70
Економія при броні: -56,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
977,96
Економія при броні: -158,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
982,80
Економія при броні: -180,56 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
1135,00
Економія при броні: -292,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
978,33
Економія при броні: -158,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
900,50
Економія при броні: -38,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія