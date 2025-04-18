Кальцій хелат (Calcium chelate)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 144 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
973,92
Економія при броні: -127,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
924,50
Економія при броні: -63,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
924,50
Економія при броні: -63,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
986,76
Економія при броні: -50,02 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
924,50
Економія при броні: -63,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
975,51
Економія при броні: -38,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
982,67
Економія при броні: -45,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
955,81
Економія при броні: -138,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
1002,62
Економія при броні: -65,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
924,50
Економія при броні: -63,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн