Кальцій хелат (Calcium chelate)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
960,05
Економія при броні: -158,13 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
995,11
Економія при броні: -193,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
993,31
Економія при броні: -56,67 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
917,60
Економія при броні: -70,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
987,90
Економія при броні: -186,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
990,01
Економія при броні: -52,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
938,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
970,09
Економія при броні: -168,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
973,59
Економія при броні: -172,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
968,71
Економія при броні: -159,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
969,63
Економія при броні: -168,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
984,27
Економія при броні: -182,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
846,97
Економія при броні: -25,31 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
972,41
Економія при броні: -163,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
964,75
Економія при броні: -155,74 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
980,18
Економія при броні: -43,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
981,17
Економія при броні: -44,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ХЕЛАТНИЙ КАЛЬЦІЙ таблетки 500 мг №50
Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
985,01
Економія при броні: -65,47 грн