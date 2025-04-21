Глюкометр Контур плюс ван (Glucometer Contour plus one)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Вінниця
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
732,00
Економія при броні: -36,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
3.1 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
3.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 9-А
3.5 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
3.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 41
4.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 107
4.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111
4.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 51
6.1 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Медична, 4-А
24.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-Д
33.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Центральна, 1
35.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Шевченка, 2-Д
36.0 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Добролюбова, 9-А
36.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG