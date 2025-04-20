Глюкометр Контур плюс ван (Glucometer Contour plus one)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 57-А
1.9 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
2.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бабія, 14
3.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
3.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 10
3.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Виговського Івана, 3
3.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 11
3.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Широка, 87
3.9 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Очеретяна, 31
4.5 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
4.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
849,07
Економія при броні: -57,15 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Китайська, 7
4.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Пулюя Івана, 40
4.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
5.8 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Львів, вул. Величковського, 1-Б
7.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Брюховичі, вул. Івасюка, 1
8.8 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG