Глюкометр Контур плюс ван (Glucometer Contour plus one)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
844,05
Економія при броні: -52,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
838,32
Економія при броні: -46,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
841,35
Економія при броні: -49,43 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
837,92
Економія при броні: -46,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
850,58
Економія при броні: -58,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
833,71
Економія при броні: -41,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
805,00
Економія при броні: -71,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
841,90
Економія при броні: -49,98 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
843,26
Економія при броні: -51,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
842,78
Економія при броні: -50,86 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
850,90
Економія при броні: -58,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
4.9 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
5.0 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS ONE №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
827,82
Економія при броні: -35,90 грн