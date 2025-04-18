Гель Капілярний (Gel Capillar)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
34,47
Економія при броні: -0,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
37,44
Економія при броні: -1,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
38,30
Економія при броні: -2,48 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
38,51
Економія при броні: -2,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
38,20
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.7 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕЛЬ КОСМЕТИЧНИЙ "КАПІЛЯРНИЙ" 50 мл №1
Ботаніка