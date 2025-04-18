Бальзам Вовче тіло з живокостом (Balm Marsh cinquefoil with comfrey)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
36,87
Економія при броні: -4,01 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
36,72
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
36,32
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
37,70
Економія при броні: -6,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 121
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
37,57
Економія при броні: -2,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
36,13
Економія при броні: -5,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
36,67
Економія при броні: -5,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка
38,08
Економія при броні: -7,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "САБЕЛЬНИК З ЖИВОКОСТОМ" 50 мл №1
Ботаніка