Бальзам Живокост з бджолиною отрутою (Balm Comfrey with bee venom)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
38,80
Економія при броні: -2,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
39,72
Економія при броні: -2,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
39,79
Економія при броні: -6,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
40,22
Економія при броні: -2,38 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
38,73
Економія при броні: -5,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
39,00
Економія при броні: -1,86 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка
40,31
Економія при броні: -9,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 193
2.9 км
БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЖИВОКОСТ З БДЖОЛИНОЮ ОТРУТОЮ" 50 мл №1
Ботаніка