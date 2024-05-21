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БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ ПОВ'ЗКА ДЕЗО розмір 2 612, №1 - Запоріжжя (585276) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
972,86
Економія: -106,19 грн
866,67 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
463,49
Економія: -36,74 грн
426,75 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
929,00
Економія: -121,00 грн
808,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
983,37
Економія: -87,88 грн
895,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
964,63
Економія: -86,95 грн
877,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Всього: упаковка (1)
963,38
Економія: -115,31 грн
848,07 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
846,20 грн
Роза
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
838,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Станіслава Прощенка, 21-Г
Всього: упаковка (2)
963,47
Економія: -104,24 грн
859,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
968,30
Економія: -84,89 грн
883,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всього: упаковка (1)
963,66
Економія: -56,08 грн
907,58 грн
Ірфарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (1)
764,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом