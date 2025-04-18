Батончик протеїновий 4енерджи (Protein bar 4energy)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ З ВИШНЕЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДО РАЦІОНУ ХАРЧ. СПОРТСМЕНІВ 40 г №1
Риф
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ З ВИШНЕЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДО РАЦІОНУ ХАРЧ. СПОРТСМЕНІВ 40 г №1
Риф
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ ЗІ СМАКОМ ЛІСОВИХ ЯГІД ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТ. ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧ. ДО РАЦІОНУ СПОРТСМЕНІВ 40 г №1
Риф
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ З ВИШНЕЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДО РАЦІОНУ ХАРЧ. СПОРТСМЕНІВ 40 г №1
Риф
29,80
Економія при броні: -7,73 грн
БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ ЗІ СМАКОМ ЛІСОВИХ ЯГІД ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТ. ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧ. ДО РАЦІОНУ СПОРТСМЕНІВ 40 г №1
Риф
30,80
Економія при броні: -7,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ З ВИШНЕЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДО РАЦІОНУ ХАРЧ. СПОРТСМЕНІВ 40 г №1
Риф
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ З ВИШНЕЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДО РАЦІОНУ ХАРЧ. СПОРТСМЕНІВ 40 г №1
Риф
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ З ВИШНЕЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДО РАЦІОНУ ХАРЧ. СПОРТСМЕНІВ 40 г №1
Риф
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ ЗІ СМАКОМ ЛІСОВИХ ЯГІД ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТ. ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧ. ДО РАЦІОНУ СПОРТСМЕНІВ 40 г №1
Риф
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ З ВИШНЕЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДО РАЦІОНУ ХАРЧ. СПОРТСМЕНІВ 40 г №1
Риф
30,00
Економія при броні: -7,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ З ВИШНЕЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДО РАЦІОНУ ХАРЧ. СПОРТСМЕНІВ 40 г №1
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ З ВИШНЕЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДО РАЦІОНУ ХАРЧ. СПОРТСМЕНІВ 40 г №1
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ З ВИШНЕЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДО РАЦІОНУ ХАРЧ. СПОРТСМЕНІВ 40 г №1
Риф
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ З ВИШНЕЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДО РАЦІОНУ ХАРЧ. СПОРТСМЕНІВ 40 г №1
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
4.1 км
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
4.1 км
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
4.2 км
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
4.4 км
БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ З ВИШНЕЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДО РАЦІОНУ ХАРЧ. СПОРТСМЕНІВ 40 г №1
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