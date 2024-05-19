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БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ ЗІ СМАКОМ ЛІСОВИХ ЯГІД ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТ. ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧ. ДО РАЦІОНУ СПОРТСМЕНІВ 40 г, №1 - Київ (585805) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
33,00
Економія: -9,53 грн
23,47 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
29,60
Економія: -7,21 грн
22,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (4)
33,00
Економія: -9,53 грн
23,47 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Всього: упаковка (8)
33,00
Економія: -9,53 грн
23,47 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (9)
33,00
Економія: -9,53 грн
23,47 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (35)
33,00
Економія: -10,42 грн
22,58 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
33,00
Економія: -9,53 грн
23,47 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (2)
33,00
Економія: -9,98 грн
23,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (10)
29,60
Економія: -7,21 грн
22,39 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
33,00
Економія: -10,29 грн
22,71 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (3)
33,00
Економія: -9,98 грн
23,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (8)
33,00
Економія: -9,98 грн
23,02 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мостицька, 9
Всього: упаковка (1)
33,00
Економія: -10,55 грн
22,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
Всього: упаковка (4)
31,00
Економія: -7,53 грн
23,47 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Всього: упаковка (1)
33,00
Економія: -10,29 грн
22,71 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Богатирська, 30
Всього: упаковка (12)
33,00
Економія: -9,53 грн
23,47 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (4)
26,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
25,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
28,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Кропивницький, вул. Короленка, 56
Всього: упаковка (2)
23,50 грн