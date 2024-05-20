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БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ З ВИШНЕЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДО РАЦІОНУ ХАРЧ. СПОРТСМЕНІВ 40 г, №1 - Львів (585795) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
29,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (3)
29,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Всього: упаковка (4)
29,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
29,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
29,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 47
Всього: упаковка (1)
29,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Всього: упаковка (1)
29,86 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гребінки, просп. Науки, 8
Всього: упаковка (1)
29,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (1)
29,54 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Всього: упаковка (1)
32,00
Економія: -9,80 грн
22,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
32,00
Економія: -10,06 грн
21,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (3)
30,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (4)
32,00
Економія: -10,06 грн
21,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
30,29 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
32,00
Економія: -9,29 грн
22,71 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (4)
30,33 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
30,14 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (6)
32,00
Економія: -9,29 грн
22,71 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (2)
32,00
Економія: -10,06 грн
21,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (25)
30,07 грн