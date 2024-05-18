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БАТОНЧИК ПРОТЕЇНОВИЙ З ВИШНЕЮ ГЛАЗУРОВАНИЙ КОНДИТЕРСЬКОЮ ГЛАЗУР'Ю 4ENERGY ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ДО РАЦІОНУ ХАРЧ. СПОРТСМЕНІВ 40 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (585795) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
29,65 грн
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 14
Всього: упаковка (1)
29,67 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
29,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
29,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (23)
32,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв України, 30
Всього: упаковка (1)
29,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
Всього: упаковка (5)
32,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
29,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (2)
29,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
29,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (4)
29,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
29,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
29,92 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
29,61 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
29,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (4)
29,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (2)
29,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (25)
29,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
30,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
29,75 грн