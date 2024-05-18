Андроксель порошок саше у коробці, №20 - Харків (584122) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Сінна, 32
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33